"Севилья" озвучила стоимость Бен-Йеддера

"Севилья" озвучила стоимость своего нападающего Виссама Бен-Йеддера.

Андалусийский клуб оценил 28-летнего футболиста, на которого претендуют "Монако" и "Марсель", в 25 миллионов евро.

Бен-Йеддер выступает за "Севилью" с 2016 года, сыграл 88 матчей и забил 41 гол.

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