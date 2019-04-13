"Севилья" переиграла "Бетис" в матче 32-го тура Ла Лиги (видео голов)

"Севилья" обыграла "Бетис" в матче 32-го тура Примеры.

В составе победителей голами отметились Мунир Эль-Хаддади, Пабло Сарабия и Франко Васкес.

"Севилья" - "Бетис" - 3:2 (1:0)

Голы: Эль-Хаддади, 26 - 1:0, Ло Сельсо, 55 - 1:1, Сарабия, 59 - 2:1, Васкес, 63 - 3:1, Тельо, 82 - 3:2.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо, Эскудеро, Банега (Рог, 74), Васкес (Промес, 69), Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Эль-Хаддади (Алейш Видаль, 69).

"Бетис": Пау Лопес, Сидней (Тельо, 77), Феддаль, Манди, Фирпо, Эмерсон (Хоакин, 68), Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хесе (Лорен Морон, 74)

"Севилья" с 52 баллами расположился на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Испании."Бетис", имея в своем активе 43 очка, занял 9 строчку.

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