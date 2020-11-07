"Севилья" переиграла "Осасуну" в матче Примеры

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"Севилья" переиграла "Осасуну" в матче Примеры

В рамках 9-го тура испанской Примеры "Севилья" победила "Осасуну".

Благодаря победе "Севилья" вышла на 11-е место, "Осасуна" идет 12-й.

"Севилья" - "Осасуна" 1:0

Гол: Окампос (пен), 59 - 1:0

"Севилья": Буну, Кунде, Навас (Ракитич, 46), Диего Карлос, Акунья (Эскудеро, 42), Фернандо, Жордан (Гудель, 89), Оливер Торрес, Окампос, Фернандес (де Йонг, 68), Эн-Несири (Васкес, 89).

"Осасуна": Эррера, Хуан Крус (Иньиго Перес, 83), Давид Гарсия, Ронкалья, Унаи Гарсия (Видаль, 67), Монкайола, Торро (Ойер Санхурхо, 16), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 67), Хони Родригес, Будимир, Гальего (Адриан, 83).

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