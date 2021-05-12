"Севилья" переиграла "Валенсию" Черышева
Фото: twitter.com/sevillafc
В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" одолела "Валенсию".
"Севилья" по-прежнему занимает четвертое место и отстает от лидирующего "Атлетико" на 3 очка, однако у "матрасников" есть игра в запасе. "Валенсия" идет 14-й.
"Севилья" - "Валенсия" 1:0
Гол: Эн-Несири, 66 - 1:0
"Севилья": Буну, Диего Карлос, Кунде, Навас, Эскудеро (Акунья, 59), Жордан, Оливер Торрес (Гомес, 59), Оскар Родригес (Окампос, 74), Гудель (Фернандо, 59), Сусо (Ракитич, 84), Эн-Несири.
"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Тьерри Коррейя (Пиччини, 69), Ферру, Тони Лато (Гайя, 79), Солер, Гедеш, Вальехо (Черышев, 69), Рачич, Гильямон (Гамейро, 79), Макси Гомес (Муса, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14