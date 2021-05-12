"Севилья" переиграла "Валенсию" Черышева

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"Севилья" переиграла "Валенсию" ЧерышеваФото: twitter.com/sevillafc

В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" одолела "Валенсию".

"Севилья" по-прежнему занимает четвертое место и отстает от лидирующего "Атлетико" на 3 очка, однако у "матрасников" есть игра в запасе. "Валенсия" идет 14-й.

"Севилья" - "Валенсия" 1:0

Гол: Эн-Несири, 66 - 1:0

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Кунде, Навас, Эскудеро (Акунья, 59), Жордан, Оливер Торрес (Гомес, 59), Оскар Родригес (Окампос, 74), Гудель (Фернандо, 59), Сусо (Ракитич, 84), Эн-Несири.

"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Тьерри Коррейя (Пиччини, 69), Ферру, Тони Лато (Гайя, 79), Солер, Гедеш, Вальехо (Черышев, 69), Рачич, Гильямон (Гамейро, 79), Макси Гомес (Муса, 82).

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