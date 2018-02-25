"Севилья" победила "Атлетико" всего один раз в последних 14 матчах

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"Севилья" победила "Атлетико" всего один раз в последних 14 матчах

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Севилья" сыграет с "Атлетико".

Стоит отметить, что севильцы всего один раз обыграли мадридцев в последних 14 матчах (6 ничьих и 7 поражений).

Матч "Севилья" - "Атлетико" начнется в 22:45 мск.

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