"Севилья" победила "Эйбар" в чемпионате Испании

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"Севилья" победила "Эйбар" в чемпионате Испании

В 34-м туре чемпионата Испании "Севилья" победила "Эйбар" со счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Лукас Окампос.

"Севилья" осталась на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Эйбар" по-прежнему занимает 17-ю позицию.

"Севилья" – "Эйбар" - 1:0 (0:0)
Гол: Окампос, 56 - 1:0

"Севилья": Вацлик, Серджи Гомес (Гудель, 79), Эскудеро (Регилон, 80), Диего Карлос, Навас, Фернандо, Банега, Оливер Торрес (Жордан, 63), Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 63), Мунир (Сусо, 79).

"Эйбар": Дмитрович, Рафа Соареш, Бургос, Оливейра, Техеро, Экспосито (Кике Гарсия, 68), Кристофоро, Диоп (Де Бласис, 77), Инуи (Леон, 77), Альварес (Атьенса, 88), Энрик (Шарлес, 88).

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