"Севилья" победила "Эйбар" в чемпионате Испании
В 34-м туре чемпионата Испании "Севилья" победила "Эйбар" со счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Лукас Окампос.
"Севилья" осталась на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Эйбар" по-прежнему занимает 17-ю позицию.
"Севилья" – "Эйбар" - 1:0 (0:0)
Гол: Окампос, 56 - 1:0
"Севилья": Вацлик, Серджи Гомес (Гудель, 79), Эскудеро (Регилон, 80), Диего Карлос, Навас, Фернандо, Банега, Оливер Торрес (Жордан, 63), Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 63), Мунир (Сусо, 79).
"Эйбар": Дмитрович, Рафа Соареш, Бургос, Оливейра, Техеро, Экспосито (Кике Гарсия, 68), Кристофоро, Диоп (Де Бласис, 77), Инуи (Леон, 77), Альварес (Атьенса, 88), Энрик (Шарлес, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14