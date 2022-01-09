"Севилья" победила "Хетафе" и приблизилась к "Реалу"

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"Севилья" победила "Хетафе" и приблизилась к "Реалу"

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле обыграла "Хетафе" со счетом 1:0.

Победу хозяевам принес голы Рафы Мира в середине первого тайма.

"Севилья", набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. От лидирующего "Реала" севильцы отстают на пять очков, но имеют одну игру в запасе. "Хетафе" с 18 очками остался на 16-й позиции.

"Севилья" – "Хетафе" - 1:0 (1:0)
Гол: Рафа Мир, 22 - 1:0

"Севилья": Дмитрович, Монтьель, Диего Карлос, Кунде (Гудель, 46), Акунья, Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 62), Жордан, Гомес (Оскар Родригес, 90), Окампос, Рафа Мир.

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка (Кабако, 86), Сильва (Янкто, 74), Максимович, Аленья, Флорентину (Витоло, 86), Мата (Поведа, 64), Унал.

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