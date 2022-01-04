"Севилья" победила "Кадис" и приблизилась к "Реалу"
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Кадис" со счетом 1:0.
Единственный гол на 58-й минуте забил Лукас Окампос.
"Севилья", набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, и отстает от лидирующего "Реала" на пять очков, но имеет игру в запасе. "Кадис" с 14 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Кадис" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Окампос, 58 - 0:1
"Кадис": Ледесма, Акапо, Ароян, Виктор Чуст (Карселен, 62), Эспино, Йонссон (Алехо, 62), Кальдерон (Алекс Фернандес, 55), Аларкон, Осмайич (Андоне, 55), Негредо, Чапела (Собрино, 77).
"Севилья": Буну, Гудель, Акунья, Диего Карлос, Аугустинссон (Оскар Родригес, 86), Окампос, Ракитич, Фернандо (Рекик, 55), Жордан, Гомес (Оливер Торрес, 86), Иван Ромеро (Мунир, 71).
Не пропустите: "Атлетик" победил "Осасуну" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Провал "Реала", победы "Барселоны" и "Атлетико": все результаты 19-го тура Ла Лиги
-
ПСЖ без Месси крупно победил в Кубке Франции
-
Смолов проводит отпуск с внучкой Ельцина (фото)
-
Успех "Ман Сити", ничья "Челси" и "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 21-го тура чемпионата Англии
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 января
-
Еще два игрока "Барселоны" заразились коронавирусом
-
Новичок "Спартака" Николсон признан игроком года в своей стране
-
Провал "Реала", победы "Барселоны" и "Атлетико": все результаты 19-го тура Ла Лиги
-
"Севилья" победила "Кадис" и приблизилась к "Реалу"
-
ПСЖ без Месси крупно победил в Кубке Франции
-
"Атлетик" победил "Осасуну" в Ла Лиге
-
В "Баварии" произошла вспышка коронавируса
-
Рангник назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Вулверхэмптоном"
-
Смолов проводит отпуск с внучкой Ельцина (фото)
-
В ПСЖ произошел очередной случай заражения коронавирусом
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал клуб из-за Роналду
-
"Дженоа" совершил первый трансфер при Шевченко
-
Игроки "Челси" отреагировали на скандальное интервью Лукаку
-
"Вильярреал" уничтожил "Леванте" в матче Ла Лиги
-
Успех "Ман Сити", ничья "Челси" и "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 21-го тура чемпионата Англии
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону"
-
Обошел Роналду. В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока декабря
-
Стало известно, как Роналдо переносит коронавирус
-
"Челси" продлил контракт с основным защитником
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14