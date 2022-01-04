"Севилья" победила "Кадис" и приблизилась к "Реалу"

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"Севилья" победила "Кадис" и приблизилась к "Реалу"

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Кадис" со счетом 1:0.

Единственный гол на 58-й минуте забил Лукас Окампос.

"Севилья", набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, и отстает от лидирующего "Реала" на пять очков, но имеет игру в запасе. "Кадис" с 14 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Кадис" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Окампос, 58 - 0:1

"Кадис": Ледесма, Акапо, Ароян, Виктор Чуст (Карселен, 62), Эспино, Йонссон (Алехо, 62), Кальдерон (Алекс Фернандес, 55), Аларкон, Осмайич (Андоне, 55), Негредо, Чапела (Собрино, 77).

"Севилья": Буну, Гудель, Акунья, Диего Карлос, Аугустинссон (Оскар Родригес, 86), Окампос, Ракитич, Фернандо (Рекик, 55), Жордан, Гомес (Оливер Торрес, 86), Иван Ромеро (Мунир, 71).

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