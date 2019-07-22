"Севилья" победила "Ливерпуль" в товарищеском матче

Минувшей ночью состоялся товарищеский матч между "Севильей" и "Ливерпулем".

К перерыву команды забили по голу, а во втором тайме сильнее оказались "нервионцы" даже несмотря на то, что последние 15 минут играли в меньшинстве.

"Севилья" - "Ливерпуль" - 2:1

Голы: Нолито, 37 - 1:0, Ориги, 43 - 1:1, Посо, 90 - 2:1.

Удаление: Ньяньон, 76.

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