"Севилья" победила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги и догнала "Барселону"

Теги севильяреал сосьедад

"Севилья" победила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги и догнала "Барселону"

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Севилья" победила "Реал Сосьедад" со счетом 3:2. Победу севильцам принесли голы Нолито, Окампоса и Васкеса. В составе гостей отличились Ойарсабаль и Порту.

После матча "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Барселона" делят 4-6 места в турнирной таблице Примеры, набрав по 13 очков. Лидером турнира является "Реал" (15).

"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 3:2 (1:1)
Голы: Ойарсабаль, 4 - 0:1, Нолито, 18 - 1:1, Окампос, 47 - 2:1, Васкес, 80 - 3:1, Порту, 87 - 3:2

"Севилья": Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Навас, Окампос (Посо, 71), Оливер Торрес (Жордан, 62), Фернандо, Банега (Васкес, 79), Нолито, де Йонг.

Не пропустите: "Вальядолид" обыграл "Эспаньол" в матче 7-го тура Примеры (видео голов). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" потерпел третье поражение подряд, уступив "Фиорентине"

"Милан" потерпел третье поражение подряд, уступив "Фиорентине"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 13
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
7 Вильярреал Вильярреал 7 11
8 Севилья Севилья 6 10
9 Валенсия Валенсия 7 9
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 7 9
11 Эйбар Эйбар 7 8
12 Леванте Леванте 7 8
13 Осасуна Осасуна 7 8
14 Алавес Алавес 7 8
15 Бетис Бетис 7 8
16 Хетафе Хетафе 7 7
17 Сельта Виго Сельта Виго 7 6
18 Эспаньол Эспаньол 7 5
19 Мальорка Мальорка 7 4
20 Леганес Леганес 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов