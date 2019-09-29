"Севилья" победила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги и догнала "Барселону"
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Севилья" победила "Реал Сосьедад" со счетом 3:2. Победу севильцам принесли голы Нолито, Окампоса и Васкеса. В составе гостей отличились Ойарсабаль и Порту.
После матча "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Барселона" делят 4-6 места в турнирной таблице Примеры, набрав по 13 очков. Лидером турнира является "Реал" (15).
"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 3:2 (1:1)
Голы: Ойарсабаль, 4 - 0:1, Нолито, 18 - 1:1, Окампос, 47 - 2:1, Васкес, 80 - 3:1, Порту, 87 - 3:2
"Севилья": Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Навас, Окампос (Посо, 71), Оливер Торрес (Жордан, 62), Фернандо, Банега (Васкес, 79), Нолито, де Йонг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2