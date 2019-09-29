"Севилья" победила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги и догнала "Барселону"

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Севилья" победила "Реал Сосьедад" со счетом 3:2. Победу севильцам принесли голы Нолито, Окампоса и Васкеса. В составе гостей отличились Ойарсабаль и Порту.

После матча "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Барселона" делят 4-6 места в турнирной таблице Примеры, набрав по 13 очков. Лидером турнира является "Реал" (15).

"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 3:2 (1:1)

Голы: Ойарсабаль, 4 - 0:1, Нолито, 18 - 1:1, Окампос, 47 - 2:1, Васкес, 80 - 3:1, Порту, 87 - 3:2

"Севилья": Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Навас, Окампос (Посо, 71), Оливер Торрес (Жордан, 62), Фернандо, Банега (Васкес, 79), Нолито, де Йонг.

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