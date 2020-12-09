"Севилья" победила "Ренн" в Лиге Чемпионов

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"Севилья" победила "Ренн" в Лиге Чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Севилья" на выезде обыграла "Ренн" со счетом 3:1. Победу испанскому клубу принесли дубль Юссефа Эн-Несири и гол Жюля Кунде. В составе французов отличился Жоржиньо Рюттер.

"Севилья" со второго места вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. "Ренн" финишировал на 4-й позиции и прекратил выступления в еврокубках.

"Ренн" Франция – "Севилья" Испания - 1:3 (0:2)
Голы: Кунде, 32 - 0:1, Эн-Несири, 45 - 0:2, Эн-Несири, 81 - 0:3, Рюттер, 86 (с пенальти) - 1:3

"Ренн": Сален, Далберт, Траоре, Да Сильва (Агерд, 70), Мауасса (Трюффер, 79), Гренье (Те, 79), Камавинга, Доку (Гбоо, 79), Нзонзи, Соппи, Ньянг (Рюттер, 70).

"Севилья": Буну, Кунде, Серджи Гомес (Фернандо, 76), Диего Карлос, Рекик, Оливер Торрес (Васкес, 83), Ракитич, Сусо (Оскар Родригес, 77), Гудель, Идрисси (Окампос, 72), Эн-Несири (Фернандес, 83).

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