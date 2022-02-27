"Севилья" победила в дерби и приблизилась к "Реалу"
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле обыграла "Бетис" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Ивана Ракитича и Мунира Эль-Хаддади. В составе гостей отличился Серхио Каналес.
"Севилья", набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание клуба от лидирующего "Реала" составляет шесть очков. "Бетис" с 46 очками остался на третьей позиции.
"Севилья" – "Бетис" - 2:1 (2:0)
Голы: Ракитич, 24 (с пенальти) - 1:0, Эль-Хаддади, 41 - 2:0, Каналес, 90 - 2:1
"Севилья": Буну, Навас, Фернандо, Диего Карлос (Гудель, 46), Акунья (Аугустинссон, 81), Ракитич, Дилэйни, Жордан (Оливер Торрес, 76), Гомес (Мунир, 30), Корона, Эн-Несири (Рафа Мир, 81).
"Бетис": Браво, Бельерин, Руис, Бартра, Морено, Каналес, Вильям Карвалью (Руибаль, 46), Родригес (Акуоку, 77), Тельо, Фекир (Хоакин, 46), Иглесиас (Виллиан Жозе, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14