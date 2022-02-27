"Севилья" победила в дерби и приблизилась к "Реалу"

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"Севилья" победила в дерби и приблизилась к "Реалу"

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле обыграла "Бетис" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Ивана Ракитича и Мунира Эль-Хаддади. В составе гостей отличился Серхио Каналес.

"Севилья", набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание клуба от лидирующего "Реала" составляет шесть очков. "Бетис" с 46 очками остался на третьей позиции.

"Севилья" – "Бетис" - 2:1 (2:0)
Голы: Ракитич, 24 (с пенальти) - 1:0, Эль-Хаддади, 41 - 2:0, Каналес, 90 - 2:1

"Севилья":  Буну, Навас, Фернандо, Диего Карлос (Гудель, 46), Акунья (Аугустинссон, 81), Ракитич, Дилэйни, Жордан (Оливер Торрес, 76), Гомес (Мунир, 30), Корона, Эн-Несири (Рафа Мир, 81).

"Бетис": Браво, Бельерин, Руис, Бартра, Морено, Каналес, Вильям Карвалью (Руибаль, 46), Родригес (Акуоку, 77), Тельо, Фекир (Хоакин, 46), Иглесиас (Виллиан Жозе, 70).

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