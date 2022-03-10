"Севилья" победила "Вест Хэм" в Лиге Европы

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" на своем поле победила "Вест Хэм" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Мунир Эль-Хаддади.

"Севилья" Испания – "Вест Хэм" Англия - 1:0 (0:0)

Гол: Эль-Хаддади, 60 - 1:0

"Севилья": Буну, Навас, Гудель, Кунде, Акунья, Окампос, Оливер Торрес, Жордан, Марсьяль, Корона, Мунир, Эн-Несири.

"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Райс, Влашич (Бенрахма, 67), Форнальс, Антонио.

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