"Севилья" поборется за трансферную цель "Баварии" и "Манчестер Юнайтед"

"Севилья" стала очередным претендентом на вингера ПСВ Стивена Бергвейна, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, "нервионцы" видят в голландце замену для его соотечественника Квинси Промеса, который этим летом ушёл в "Аякс".

Ранее СМИ писали об интересе к 21-летнему футболисту со стороны "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Интера", дортмундской "Боруссии" и ЦСКА.

В прошлом сезоне Бергвейн сыграл за ПСВ 41 матч, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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