"Севилья" поборется за трансферную цель ПСЖ

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в Испании, сообщает AS.

По сведениям издания, в подписании французского хавбека заинтересована "Севилья", которая уже не первый год следит за его игрой.

Ранее стало известно, что на 25-летнего футболиста также претендует ПСЖ.

Текущий сезон Бакайоко проводит в аренде в "Монако". Его рыночная стоимость - 25,5 миллиона евро.

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