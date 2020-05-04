"Севилья" поборется за трансферную цель ПСЖ
Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в Испании, сообщает AS.
По сведениям издания, в подписании французского хавбека заинтересована "Севилья", которая уже не первый год следит за его игрой.
Ранее стало известно, что на 25-летнего футболиста также претендует ПСЖ.
Текущий сезон Бакайоко проводит в аренде в "Монако". Его рыночная стоимость - 25,5 миллиона евро.
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