"Севилья" подарила клубную футболку сыну погибшего Рейеса

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"Севилья" подарила клубную футболку сыну погибшего Рейеса

Хосе Рейес-младший, сын бывшего игрока сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, получил в подарок футболку "Севильи".

Таким образом, севильский клуб почтил память футболиста, который погиб в результате автомобильной аварии.

Напомним, Рейес ехал на автомобиле Mercedes Brabus S550 со скоростью 237 км/ч. В это время у машины лопнуло одно из колес, из-за чего испанец потерял управление. Автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся в 200 метрах от места ДТП. Вместе с футболистом погиб его двоюродный брат.

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