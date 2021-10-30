"Севилья" поднялась на второе место в Ла Лиге, обыграв "Осасуну"

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В рамках 12-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своём поле взяла верх над "Осасуной".

Андалусийцы победили благодаря голам Диего Карлоса и Лукаса Окампоса.

"Севилья" – "Осасуна" - 2:0

Голы: 1:0 – 40 Диего Карлос, 2:0 – 60 Окампос.

"Севилья": Буну, Монтиель (Навас, 59), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич, Дилэйни (Фернандо, 78), Жордан (Гудель, 70), Ламела, Окампос, Рафа Мир (Эн-Несири, 78).

"Осасуна": Хуан Перес, Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хосе Анхель, Роберто Торрес (Ибаньес, 79), Ойер Санхурхо (Монкайола, 69), Иньиго Перес (Будимир, 68), Брашанац, Рубен Гарсия (Онтиверос, 79), Чими Авила (Кике Гарсия, 69).

Набрав три очка, "Севилья" вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" после поражения осталась на седьмой строчке.

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