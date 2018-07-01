"Севилья" подписала капитана "Лилля"

Капитан "Лилля" Ибрагим Амаду стал игроком "Севильи", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. 25-летний камерунец заключил с "нервионцами" контракт до лета 2022 года.

Амаду выступал за "Лилль" с 2015 года, сыграл 102 матча и забил 3 гола.

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