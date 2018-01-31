"Севилья" подписала нападающего "Эвертона"

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"Севилья" подписала нападающего "Эвертона"

"Севилья" объявила о подписании нападающего Сандро Рамиреса, который первую часть сезона провёл в "Эвертоне".

Клуб из Андалусии арендовал форварда до конца сезона. О возможности полноценного выкупа игрока по истечении аренды не сообщается.

"Эвертон" приобрёл Рамиреса у "Малаги" летом прошлого года за 6 миллионов евро, но в Англии у 22-летнего нападающего не сложилось - 15 игр за "ирисок" и только 1 гол (в Лиге Европы). 

В Ла Лиге Сандро был значительно успешнее: 47 матчей, 16 голов. 

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