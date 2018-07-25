"Севилья" подпишет молодого француза за 15 миллионов евро

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"Севилья" подпишет молодого француза за 15 миллионов евро

Защитник "Ренна" Жорис Ньяньон перейдет в "Севилью", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист уже прибыл в Испанию и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

21-летний Ньяньон выступает за "Ренн" с 2016 года, провел за клуб 79 матчей и забил 4 гола.

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