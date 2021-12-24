"Севилья" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Ювентуса"

Теги манчестер юнайтедэдинсон кавани севильятрансферы

"Севилья" поспорит за трансферную цель "Барселоны" и "Ювентуса"

Фото твиттер Эдинсона Кавани

На форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани появился ещё один претендент, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в борьбу за 34-летнего футболиста включилась "Севилья".

Напомним, что в подписании звёздного уругвайца также заинтересованы "Барселона" и "Ювентус".

Контракт Кавани с "МЮ" истекает в июне. В текущем сезоне нападающий забил 1 гол в 8 матчах.

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