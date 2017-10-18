"Севилья" потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов с 1958 года

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Севилья" на выезде проиграла "Спартаку" со счетом 1:5.

Это поражение стало для севильцев самым крупным в этом турнире за последние 59 лет.

В 1958 "Севилья" уступила "Реалу" (0:8).

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