"Севилья" повторила рекорд Лиги Европы
В матче 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" взяла верх над "Ромой" со счётом 2:0.
Эта победа стала для андалусийской команды 39-й в рамках турнира.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, данный результат является рекордным для ЛЕ.
"Севилья" повторила достижение "Ред Булл Зальцбурга", а уже в четвертьфинальном поединке с "Вулверхэмптоном" может выйти в единоличные лидеры по указанному показателю.
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