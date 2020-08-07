"Севилья" повторила рекорд Лиги Европы

В матче 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" взяла верх над "Ромой" со счётом 2:0.

Эта победа стала для андалусийской команды 39-й в рамках турнира.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, данный результат является рекордным для ЛЕ.

"Севилья" повторила достижение "Ред Булл Зальцбурга", а уже в четвертьфинальном поединке с "Вулверхэмптоном" может выйти в единоличные лидеры по указанному показателю.

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