"Севилья" предложила два миллиона евро за аренду Бакки

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"Севилья" предложила два миллиона евро за аренду Бакки
"Севилья" продолжает переговоры о переходе колумбийского нападающего "Милана" Карлосу Бакке, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, испанский клуб хочет арендовать футболиста за два миллиона евро с правом последующего выкупа за 13 миллионов.

Трансфер может состояться, так как в услугах форварда не заинтересован главный тренер "россонери" Винченцо Монтелла.

Ранее сообщалось, что 30-летним Баккой также интересуется "Марсель".

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