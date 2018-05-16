"Севилья" предпринимает попытки нарушить трансферные планы "Барселоны"

"Севилья" предпринимает попытки сохранить своего защитника Клемана Лангле, информирует ABC.

Так, по сведениям источника, "красно-синие" уже предложили 22-летнему хавбеку продлить до лета 2023-го года его действующий контракт с увеличением ему оклада. По нему андалусийский клуб планирует поднять сумму отступных за француза с 35-ти миллионов евро до 80-ти миллионов евро.

Напомним, "Барселона" уже достигла соглашение с Лангле о его переезде на "Камп Ноу". | soccernews.ru