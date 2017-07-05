"Севилья" представила форму на новый сезон

"Севилья" провела презентацию формы на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Фото: Форма "Севильи".

Экипировка разработана компанией New Balance. Домашний комплект выполнен в белом цвете, гостевой - в красном, а третий комплект - черный.

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