"Севилья" представила форму на новый сезон

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"Севилья" представила форму на новый сезон

"Севилья" провела презентацию формы на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Фото: Форма "Севильи".

Экипировка разработана компанией New Balance. Домашний комплект выполнен в белом цвете, гостевой - в красном, а третий комплект - черный. 

Не пропустите: Фото новой формы "Динамо". | http://soccernews.ru

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