"Севилья" представила Нолито

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"Севилья" представила Нолито

"Севилья" представила новичка команды - атакующего полузащитника Нолито.

Напомним, что андалусийский клуб купил 30-летнего футболиста за девять миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2020 года.

Нолито выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, сыграл 30 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Не пропустите: Месси, Суарес и Неймар не захотели видеть Нолито в "Барселоне". | http://soccernews.ru

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