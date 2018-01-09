"Севилья" претендует на форварда "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Миши Батшуайи привлёк внимание "Севильи", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, испанский клуб заинтересован в аренде 24-летнего бельгийца, который испытывает дефицит игровой практики в составе "синих".

В этом сезоне Батшуайи сыграл за "Челси" 20 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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