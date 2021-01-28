"Севилья" презентовала Алехандро Гомеса

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"Севилья" презентовала Алехандро Гомеса"Севилья" официально представила новичка команды Алехандро Гомеса. Пресс-служба выложила в Твиттер кадры с презентации форварда, пришедшего из "Аталанты".

Аргентинец на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" впервые предстал в футболке "Севильи" и пожонглировал мячом. Футболист будет играть под 24 номером.

Напомним, вчера стороны подписали контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на три миллиона евро за счет бонусов.

Читать также: Алехандро Гомес стал игроком "Севильи" | http://soccernews.ru
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