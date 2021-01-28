"Севилья" презентовала Алехандро Гомеса

"Севилья" официально представила новичка команды Алехандро Гомеса. Пресс-служба выложила в Твиттер кадры с презентации форварда, пришедшего из "Аталанты".

Аргентинец на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" впервые предстал в футболке "Севильи" и пожонглировал мячом. Футболист будет играть под 24 номером.