"Севилья" презентовала Алехандро Гомеса
"Севилья" официально представила новичка команды Алехандро Гомеса. Пресс-служба выложила в Твиттер кадры с презентации форварда, пришедшего из "Аталанты".
Аргентинец на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" впервые предстал в футболке "Севильи" и пожонглировал мячом. Футболист будет играть под 24 номером.
Papu Gómez 2⃣4⃣ ⚪#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/vCMZNGglfk— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 28, 2021
Напомним, вчера стороны подписали контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на три миллиона евро за счет бонусов.
Читать также: Алехандро Гомес стал игроком "Севильи" | http://soccernews.ru
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