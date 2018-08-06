"Севилья" презентовала Алеиша Видаля

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"Севилья" презентовала Алеиша Видаля

Защитник Алеиш Видаль официально представлен в качестве игрока "Севильи".

Напомним, что трансфер 28-летнего Видаля обошёлся "Севилье" в 8,5 миллионов евро, ещё два миллиона бывший клуб футболиста "Барселона" может получить в виде бонусов.

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