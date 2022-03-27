"Севилья" приняла решение по будущему Марсьяля

Теги севильяантони марсьяльманчестер юнайтед

"Севилья" приняла решение по будущему Марсьяля

Фото: твиттер Марсьяля\Автор неизвестен

"Севилья" приняла решение по поводу будущего французского нападающего Антони Марсьяля, который находится в испанском клубе на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "нервионцы" не будут выкупать игрока у "красных дьяволов". К тому же, в арендном договоре нет права выкупа.

Уже по окончании сезона француз вернется в расположение английского клуба.

Отметим, что Марсьялю трудно дался переход в Ла Лигу, где он не сумел отметиться забитым голов в пяти матчах, отдав всего одну результативную передачу. В Лиге Европы француз забил один гол в ворота "Динамо" Загреб.

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