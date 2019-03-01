"Севилья" приняла решение по форварду "Милана"

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"Севилья" приняла решение по форварду "Милана"

Форвард "Милана" Андре Силва, выступающий на правах аренды за "Севилью", по окончании сезона вернется в итальянский клуб.

Как сообщает Football Italia, руководство испанского клуба решило не активировать опцию выкупа футболиста за 35 миллионов евро.

Причиной этому послужила низкая результативность испанца. За 35 проведенных матчей в этом сезоне Силва поразил ворота соперников всего 11 раз.

Напомним, что Силва перешел в "Милан" в 2017 году. До этого игрок выступал за "Порту", где и заработал себе имя на европейской арене.

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