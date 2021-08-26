"Севилья" приобрела хавбека дортмундской "Боруссии"

Теги севильятрансферыборуссия дортмундтомас дилэйни

"Севилья" приобрела хавбека дортмундской "Боруссии"Фото: сайт "Севильи"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Томас Дилэйни стал игроком "Севильи".

Как сообщает сайт клуба, 29-летний датчанин заключил контракт до 2025 года.

По сведениям СМИ, трансфер футболиста обошелся "Севилье" в 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Дилэйни один гол и четыре ассиста в 34 играх.

Читайте также: Официально: Рафа Мир - новый игрок "Севильи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Шахтер" в экстра-таймах добыл путевку в Лигу Чемпионов

"Шахтер" в экстра-таймах добыл путевку в Лигу Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов