"Севилья" приобрела хавбека дортмундской "Боруссии"
Фото: сайт "Севильи"
Хавбек дортмундской "Боруссии" Томас Дилэйни стал игроком "Севильи".
Как сообщает сайт клуба, 29-летний датчанин заключил контракт до 2025 года.
По сведениям СМИ, трансфер футболиста обошелся "Севилье" в 6 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Дилэйни один гол и четыре ассиста в 34 играх.
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