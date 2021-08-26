"Севилья" приобрела хавбека дортмундской "Боруссии"

Фото: сайт "Севильи"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Томас Дилэйни стал игроком "Севильи".

Как сообщает сайт клуба, 29-летний датчанин заключил контракт до 2025 года.

По сведениям СМИ, трансфер футболиста обошелся "Севилье" в 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Дилэйни один гол и четыре ассиста в 34 играх.

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