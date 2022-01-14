"Севилья" приобрела мексиканского хавбека

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"Севилья" приобрела мексиканского хавбека

Фото твиттер "Севильи"

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника "Порту" Хесуса Короны.

Испанский клуб заплатил за новичка 3 миллиона евро и подписал с ним контракт до 2025 года.

29-летний мексиканец предпочитает играть на позиции правого хавбека.

Корона выступал за "Порту" с 2015 года, провёл 286 матчей, забил 31 гол и сделал 69 ассистов.

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