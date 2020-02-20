"Севилья" продала вице-капитана команды в Китай

"Севилья" на своём официальном сайте объявила об уходе центрального защитника Даниэля Каррису.

31-летний футболист, который был вице-капитаном андалусийской команды, продолжит карьеру в Китае.

Португалец заключил контракт с "Ухань Чжоэр". Сумма сделки пока не разглашается.

Каррису выступал за "Севилью" с 2013 года, сыграл 167 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Эмери может вернуться в "Севилью". | http://soccernews.ru