"Севилья" продлила контракт с главным тренером

Теги хулен лопетегисевилья

"Севилья" продлила контракт с главным тренеромОфициальный сайт "Севильи" объявил о том, что главный тренер Хулен Лопетеги остается в клубе.

54-летний специалист подписал новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. Прежний контракт заканчивался в 2022 году.

Напомним, тренер руководит "Севильей" с лета 2019 года. В его послужном списке значатся "Реал" и сборная Испании.

В сезоне-2019/20 Лопетеги выиграл Лигу Европы с "Севильей".

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