"Севилья" продлила контракт с главным тренером

Официальный сайт "Севильи" объявил о том, что главный тренер Хулен Лопетеги остается в клубе.

54-летний специалист подписал новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. Прежний контракт заканчивался в 2022 году.

Напомним, тренер руководит "Севильей" с лета 2019 года. В его послужном списке значатся "Реал" и сборная Испании.