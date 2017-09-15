"Севилья" продлила контракт с защитником

Защитник Даниэл Каррису поставил подпись под новым соглашением с "Севильей".

Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт рассчитан до 2020 года.

29-летний португалец выступает за испанскую команду на протяжении последних четырех лет. В новом сезоне он сыграл в одном матче.

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