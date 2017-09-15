"Севилья" продлила контракт с защитником

Теги севилья

"Севилья" продлила контракт с защитникомЗащитник Даниэл Каррису поставил подпись под новым соглашением с "Севильей".

Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт рассчитан до 2020 года.

29-летний португалец выступает за испанскую команду на протяжении последних четырех лет. В новом сезоне он сыграл в одном матче.

Читайте: Дырявая оборона "Ливерпуля" позволяет "Севилье" увезти ничью из "Энфилда"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леванте 4 6
6 Валенсия 4 6
7 Леганес 4 6
8 Эйбар 4 6
9 Атлетико Мадрид 3 5
10 Реал Мадрид 3 5
11 Хетафе 3 4
12 Жирона 3 4
13 Сельта Виго 3 3
14 Вильярреал 3 3
15 Лас Пальмас 3 3
16 Бетис 3 3
17 Депортиво Ла-Корунья 3 1
18 Эспаньол 3 1
19 Малага 3 0
20 Алавес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов