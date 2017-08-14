"Севилья" продлила Серхио Рико

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарём Серхио Рико.

Стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

По данным СМИ, в новом контракте 23-летнего стража ворот прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

Рико является воспитанником "Севильи", за основную команду андалусийцев выступает с 2014 года, сыграл 129 матчей и пропустил 156 голов.

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