"Севилья" продлила Серхио Рико

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"Севилья" продлила Серхио Рико

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарём Серхио Рико.

Стороны заключили соглашение до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

По данным СМИ, в новом контракте 23-летнего стража ворот прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

Рико является воспитанником "Севильи", за основную команду андалусийцев выступает с 2014 года, сыграл 129 матчей и пропустил 156 голов. 

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