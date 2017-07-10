"Севилья" продлила соглашение с Витоло

Хавбек Витоло продлил соглашение с "Севильей", сообщает официальный сайт клуба.

Игрок поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2022 года. Предыдущий контракт действовал до 2020 года, а клаусула футболиста составляла 40 миллионов евро. О новой сумму выкупа ничего неизвестно.

В минувшем сезоне Витоло провел 43 игр отметился 6 голами и 9 ассистами.

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