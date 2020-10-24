"Севилья" проиграла "Эйбару", "Осасуна" победила "Атлетик"
Завершились два матча 7-го тура чемпионата Испании. "Севилья" дома проиграла "Эйбару", "Осасуна" на своем поле победила "Атлетик".
"Севилья" – "Эйбар" - 0:1 (0:1)
Гол: Кике Гарсия, 41 - 0:1
"Севилья": Вацлик, Серджи Гомес (Окампос, 46), Диего Карлос, Навас, Акунья, Оливер Торрес, Ракитич (де Йонг, 80), Гудель, Оскар Родригес (Сусо, 70), Эн-Несири (Фернандес, 70), Мунир (Васкес, 80).
"Осасуна" – "Атлетик" - 1:0 (0:0)
Гол: Рубен Гарсия, 81 (с пенальти) - 1:0
"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Капа, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 82), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Муниаин (Висенте, 87), Унаи Лопес (Саррага, 87), Беренгер (Морсильо, 82), Уильямс (Вильялибре, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14