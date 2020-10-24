"Севилья" проиграла "Эйбару", "Осасуна" победила "Атлетик"

Теги севильяэйбаросасунаатлетик бильбао

"Севилья" проиграла "Эйбару", "Осасуна" победила "Атлетик"

Завершились два матча 7-го тура чемпионата Испании. "Севилья" дома проиграла "Эйбару", "Осасуна" на своем поле победила "Атлетик".

"Севилья" – "Эйбар" - 0:1 (0:1)
Гол: Кике Гарсия, 41 - 0:1

"Севилья": Вацлик, Серджи Гомес (Окампос, 46), Диего Карлос, Навас, Акунья, Оливер Торрес, Ракитич (де Йонг, 80), Гудель, Оскар Родригес (Сусо, 70), Эн-Несири (Фернандес, 70), Мунир (Васкес, 80).

"Осасуна" – "Атлетик" - 1:0 (0:0)
Гол: Рубен Гарсия, 81 (с пенальти) - 1:0

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Капа, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 82), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Муниаин (Висенте, 87), Унаи Лопес (Саррага, 87), Беренгер (Морсильо, 82), Уильямс (Вильялибре, 78).

Не пропустите: "Реал" обыграл "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско

"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов