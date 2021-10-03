"Севилья" проиграла "Гранаде" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Гранады"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Гранада" на своем поле обыграла "Севилью" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Рубен Рочина.

"Гранада", набрав шесть очков, вышла на 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 14 очками осталась на 4-й позиции.

"Гранада" – "Севилья" - 1:0 (1:0)

Гол: Рочина, 25 - 1:0

"Гранада": Машимиану, Кини, Диас (Херман Санчес, 76), Абрам, Нева, Гоналон (Исма Руис, 86), Рочина, Монторо (Пуэртас, 46), Милья (Мончу, 86), Соро (Эскудеро, 64), Суарес.

"Севилья": Буну, Монтьель (Навас, 46), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Окампос, 70), Фернандо, Жордан (Гомес, 46), Ламела (Оскар Родригес, 64), Сусо (Мунир, 46), Рафа Мир.

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