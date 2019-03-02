"Севилья" проиграла худшей команде Примеры

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"Севилья" проиграла худшей команде Примеры

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Севилья" потерпела поражение в гостевом матче с "Уэской". Хозяева поля забили быстрый гол и очень долго успешно держали оборону, но "нервионцы" сравняли счёт благодаря точному выстрелу с пенальти Виссама Бен-Йеддера. Развязка наступила в компенсированное время, когда сенсационную победу "оскенцам" принёс Эсекиэль Авила.

"Уэска" – "Севилья" - 1:1

Голы: Аньор, 7 - 1:0, Бен-Йеддер, 84 (пенальти) - 1:1, Авила, 90 - 2:1.

"Уэска": Сантамария, Пулидо, Эчейта, Диегес, Мирамон (Авила, 38), Феррейро, Галан, Эррера (Мусто, 84), Аньор (Алекс Гальяр, 69), Гомес, Гальего.

"Севилья": Вацлик, Гомес, Меркадо, Кьер (Вебер, 62), Навас, Банега, Сарабия, Рог (Васкес, 74), Промес (Мунир, 61), Андре Силва, Бен-Йеддер.

После этого поединка "Севилья" и "Уэска" остались на своих позициях - шестой и 20-й соответственно, но последние теперь не выглядят безнадёжным аутсайдером - от спасительного 17-го места их отделяет всего три очка.

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