"Севилья" проиграла "Сельте" и упустила шанс догнать "Реал" по очкам

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"Севилья" проиграла "Сельте" и упустила шанс догнать "Реал" по очкам

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Сельта" оказалась сильнее "Севильи". "Севилья" осталась на 4-й позиции. "Реал" опережает ее на три очка и при этом имеет игру в запасе.

"Сельта" - "Севилья" 1:0

Гол: Йокушлу, 73 - 1:0

"Сельта": Бланко, Араухо, Жунка, Мальо, Кабраль, Хосабед (Лоботка, 68), Йокушлу (Костас, 86), Браис Мендес, Бельтран, Буфаль (Систо, 80), Макси Гомес.

"Севилья": Вацлик, Кьер, Гомес, Арана (Меса, 35), Меркадо, Васкес (Амаду, 69), Банега, Сарабия (Эскудеро, 76), Промес, Андре Силва, Бен-Йеддер.

Предупреждения: Сарабия (29), Йокушлу (49), Гомес (63), Бельтран (80), Бен-Йеддер (88), Костас (88), Банега (89), Браис Мендес (90).

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