"Севилья" проиграла "Жироне" в Примере (видео гола)
В матче 35-го тура чемпионата Испании "Жирона" обыграла "Севилью" со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Кристиан Порту.
"Севилья" осталась на пятом месте, "Жирона" покинула зону вылета и теперь находится на 17-й позиции.
"Жирона" – "Севилья" - 1:0 (0:0)
Гол: Порту, 62 - 1:0
"Севилья": Вацлик, Каррису (Ньяньон, 78), Эскудеро, Гомес, Васкес, Навас, Сарабия, Меса (Сальватьерра, 70), Банега, Бен-Йеддер, Мунир (Промес, 56)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Эйбар
|35
|43
|10
|Эспаньол
|34
|43
|11
|Бетис
|34
|43
|12
|Леганес
|35
|42
|13
|Реал Сосьедад
|34
|41
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28