"Севилья" проиграла "Жироне" в Примере (видео гола)

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"Севилья" проиграла "Жироне" в Примере (видео гола)

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Жирона" обыграла "Севилью" со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Кристиан Порту.

"Севилья" осталась на пятом месте, "Жирона" покинула зону вылета и теперь находится на 17-й позиции.

"Жирона" – "Севилья" - 1:0 (0:0)
Гол: Порту, 62 - 1:0

"Севилья": Вацлик, Каррису (Ньяньон, 78), Эскудеро, Гомес, Васкес, Навас, Сарабия, Меса (Сальватьерра, 70), Банега, Бен-Йеддер, Мунир (Промес, 56)

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