"Севилья" прокомментировала болезнь главного тренера

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"Севилья" прокомментировала болезнь главного тренера

В "Севилье" выступили с заявлением о болезни наставника Эдуардо Бериццо.

"Медицинский персонал "Севильи" сообщает, что наставнику команды Эдуардо Бериццо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. Тесты позволят решить, какие шаги следует предпринять для лечения в будущем.

"Севилья" выражает поддержку своему тренеру и желает ему скорейшего выздоровления" - говорится в сообщении пресс-службы.

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