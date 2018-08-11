"Севилья" прокомментировала ситуацию с Нзонзи

Спортивный директор "Севильи" Хоакин Капаррос рассказал о будущем хавбека Стивена Нзонзи.

"Это правда, что Нзонзи хочет покинуть "Севилью", но его соглашение с клубом действует еще два года. Если Стивен хочет уйти, мы должны получить серьезное предложение от другой команды.

В противном случае футболист останется в "Севилье" на два года согласно договору" - приводит слова Капарроса Football Italia.

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