"Севилья" пропустила самый быстрый гол в Лиге чемпионов в своей истории

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Севилья" играет с "Ливерпулем".

Счет был открыт в самом начале этого поединка. Нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино забил гол на первой минуте и 25-й секунде.

Этот гол стал самым быстрым пропущенным в истории "Севильи" в Лиге чемпионов.

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