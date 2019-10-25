"Севилья" просила перенести дату матча против "Бетиса". Клубу отказали

Теги севильябетис

"Севилья" просила перенести дату матча против "Бетиса". Клубу отказали

"Севилья" попросила перенести дату матча Ла Лиги с "Бетисом", который должен состояться 10 ноября, однако клубу отказали, передает Marca.

Просьба связана с тем, что в этот день в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Руководство "Севильи" обеспокоено тем, что на стадионе будет недостаточно полиции, чтобы обеспечить безопасность.

Отказ клубу объяснили тем, что в календаре нет подходящей даты для переноса.

Встреча начнется в 23:00 на стадионе "Бенито Вильямарин".

Не пропустите: "Барселона" интересуется футболистами сборной Бразилии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зинченко пропустит около пяти недель

Зинченко пропустит около пяти недель

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 9 19
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
3 Гранада Гранада 9 17
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 9 16
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 9 16
6 Вильярреал Вильярреал 9 14
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 9 13
8 Хетафе Хетафе 9 13
9 Валенсия Валенсия 9 13
10 Севилья Севилья 8 13
11 Леванте Леванте 8 11
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 9 11
13 Осасуна Осасуна 9 11
14 Алавес Алавес 9 11
15 Мальорка Мальорка 9 10
16 Эйбар Эйбар 9 9
17 Сельта Виго Сельта Виго 9 9
18 Бетис Бетис 9 9
19 Эспаньол Эспаньол 9 5
20 Леганес Леганес 9 2
Полная таблица

топ-5 тегов