"Севилья" просила перенести дату матча против "Бетиса". Клубу отказали
"Севилья" попросила перенести дату матча Ла Лиги с "Бетисом", который должен состояться 10 ноября, однако клубу отказали, передает Marca.
Просьба связана с тем, что в этот день в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Руководство "Севильи" обеспокоено тем, что на стадионе будет недостаточно полиции, чтобы обеспечить безопасность.
Отказ клубу объяснили тем, что в календаре нет подходящей даты для переноса.
Встреча начнется в 23:00 на стадионе "Бенито Вильямарин".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2