"Севилья" просила перенести дату матча против "Бетиса". Клубу отказали

"Севилья" попросила перенести дату матча Ла Лиги с "Бетисом", который должен состояться 10 ноября, однако клубу отказали, передает Marca.

Просьба связана с тем, что в этот день в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Руководство "Севильи" обеспокоено тем, что на стадионе будет недостаточно полиции, чтобы обеспечить безопасность.

Отказ клубу объяснили тем, что в календаре нет подходящей даты для переноса.

Встреча начнется в 23:00 на стадионе "Бенито Вильямарин".

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