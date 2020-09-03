"Севилья" провела презентацию Ракитича

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"Севилья" провела презентацию Ракитича

Сегодня, 3 сентября, полузащитника Ивана Ракитича официально презентовали в качестве игрока "Севильи".

"Я приехал в команду победителей. Вы можете ожидать от меня максимальной отдачи. Я знаю, что такое играть в команде-чемпионе. Следующий шаг - успешное выступление в Ла Лиге и Лиге Чемпионов. С нетерпением жду начала сезона. Я вернулся, чтобы продолжать творить историю ещё много лет", - сказал звёздный хорват во время презентации.

Ракитич уже выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 год, после чего на протяжении шести сезонов играл в "Барселоне".

Андалусийский клуб вернул хавбека за 1,5 миллиона евро + бонусы до 9 миллионов.

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