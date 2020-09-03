"Севилья" провела презентацию Ракитича
Сегодня, 3 сентября, полузащитника Ивана Ракитича официально презентовали в качестве игрока "Севильи".
"Я приехал в команду победителей. Вы можете ожидать от меня максимальной отдачи. Я знаю, что такое играть в команде-чемпионе. Следующий шаг - успешное выступление в Ла Лиге и Лиге Чемпионов. С нетерпением жду начала сезона. Я вернулся, чтобы продолжать творить историю ещё много лет", - сказал звёздный хорват во время презентации.
¿Cómo le quedan nuestros colores?— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 3, 2020
¡Qué alegría verte de nuevo así, @ivanrakitic!#WeareSevilla pic.twitter.com/uWLBmBHDTE
Ракитич уже выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 год, после чего на протяжении шести сезонов играл в "Барселоне".
Андалусийский клуб вернул хавбека за 1,5 миллиона евро + бонусы до 9 миллионов.
Не пропустите: Иван Ракитич попрощался с "Барселоной". | http://soccernews.ru
главное
-
Афиша сборной России перед матчем с Сербией спровоцировала скандал
-
Отец Месси отреагировал на слухи, что Лионель останется в "Барселоне" до лета 2021 года
-
"Локомотив" определился с размером предложения по Тикиньо
-
Судья матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранён до октября, Еськов приостановил карьеру
-
РПЛ назвала лучшего игрока августа
Лента новостей
-
"Фрайбург" начал продавать футболки игрока "Спартака" Тиля
-
У Роналду выявлена инфекция пальца на ноге
-
Хавбек "Химок" отказал "Ахмату" ради "Локомотива"
-
Агент Мирзова прокомментировал информацию о переговорах с "Уралом"
-
УЕФА назначил судей на матч Венгрия - Россия
-
РПЛ опубликовала календарь с 7-го по 10-й тур
-
"Севилья" провела презентацию Ракитича
-
2
Афиша сборной России перед матчем с Сербией спровоцировала скандал
-
Нападающий "Локомотива" ушёл в "Нижний Новгород"
-
"Боруссия" презентовала новую гостевую форму
-
Отец Месси отреагировал на слухи, что Лионель останется в "Барселоне" до лета 2021 года
-
Луис Энрике огласил цель сборной Испании
-
Еськов может стать преподавателем в центре подготовки судей
-
В 2020 году Месси забил 16 голов, у Роналду и Левандовски - по 25
-
Пять клубов РПЛ ведут борьбу за вингера "Спартака" Глушенкова
-
"Локомотив" определился с размером предложения по Тикиньо
-
"Барселона" не намерена платить Суаресу за расторжение контракта
-
Судья матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранён до октября, Еськов приостановил карьеру
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Реалу" по Регилону
-
3
Агент Селюк предположил, что Месси заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14