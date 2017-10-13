"Севилья" пытается купить защитника "Коринтианса"

Защитник "Коринтианса" Гильерме Арана близок к переходу в "Севилью", сообщает UOL Esporte.

По информации источника, клубы почти договорились о трансфере 20-летнего бразильца. Сумма сделки оценивается в 12-15 миллионов евро.

В этом сезоне Арана сыграл за "Коринтианс" 23 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.

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